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Квартиры в okres Svitavy, Чехия

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2 объекта найдено
Квартира в Литомишль, Чехия
Квартира
Литомишль, Чехия
Площадь 350 м²
Исторический дом в центре Литомишля у реки Лоучна. В доме: цокольный этаж, один этаж и черда…
$397,967
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Квартира в Dolni Ujezd, Чехия
Квартира
Dolni Ujezd, Чехия
Площадь 65 м²
Дом 65м2 (3+1) с участком 1255м2 (гостиная с кухней, ванная комната, спальня, детская комнат…
$210,080
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Czech Village s.r.o
Языки общения
English, Русский, Čeština
Realting.com
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Параметры недвижимости в okres Svitavy, Чехия

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