Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. okres Praha vychod
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в okres Praha vychod, Чехия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Slustice, Чехия
Вилла
Slustice, Чехия
Количество спален 6
Площадь 340 м²
Отдельно стоящий семейный дом с планировкой 7+kk расположен в Sluštice, на юго-восточной гра…
$737,574
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в okres Praha vychod, Чехия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти