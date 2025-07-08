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Виллы в okres Karlovy Vary, Чехия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Meziroli, Чехия
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Вилла 8 комнат
Meziroli, Чехия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Мы эксклюзивно предлагаем роскошный дом площадью 370 м2 с прекрасным участком 2053 м2,  р…
$783,362
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
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Параметры недвижимости в okres Karlovy Vary, Чехия

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