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Дома в Нове-Роле, Чехия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Meziroli, Чехия
Premium Premium
Дом 7 комнат
Meziroli, Чехия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Мы эксклюзивно предлагаем роскошный дом площадью 370 м2 с прекрасным участком 2053 м2,  рас…
$783,342
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Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
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Вилла 8 комнат в Meziroli, Чехия
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Вилла 8 комнат
Meziroli, Чехия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Мы эксклюзивно предлагаем роскошный дом площадью 370 м2 с прекрасным участком 2053 м2,  р…
$783,362
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KV PROPERTY s.r.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština
Realting.com
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Realting.com
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