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Дома с террасой в Трогире, Хорватия

виллы
51
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Drvenik Veliki, Хорватия
Дом 4 комнаты
Drvenik Veliki, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Newly renovated secluded house with sea view, Drvenik Veliki (Trogir) A detached house with …
$453,933
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Дом 2 комнаты в Трогир, Хорватия
Дом 2 комнаты
Трогир, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Stone house in the heart of Trogir, 90m2 This stone house is located in a quiet area, near t…
$209,252
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