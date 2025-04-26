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Квартиры с видом на море в Трогире, Хорватия

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2 объекта найдено
Пентхаус в Трогир, Хорватия
Пентхаус
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/3
Роскошный двухуровневый пентхаус на втором этаже, большая терраса, 2 парковочных места, общи…
$728,202
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Nekretnine Larus
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Квартира 3 спальни в Трогир, Хорватия
Квартира 3 спальни
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Роскошные апартаменты на первом этаже, вид, 2 парковочных места, общий бассейн Мы продаем…
$416,115
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nekretnine Larus
Языки общения
English, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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