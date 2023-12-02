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Дома в Cuajiniquil, Коста-Рика

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Дом 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Imagine waking up surrounded only by lush jungle, with the beautiful sounds of tropical bird…
€633,459
в месяц
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Дом 2 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот дом с 2 спальнями и 2 ванными комнатами расположен в безмятежном кондоминиуме Lomas del…
€358,042
в месяц
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Вилла 3 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Вилла 3 спальни
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Villa Claire is a magnificent residence and unmatched luxury hideaway that offers complete s…
€2,71 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Cuajiniquil, Коста-Рика

с видом на горы
недорогая
элитная
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