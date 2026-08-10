Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коста-Рика
  3. Cuajiniquil
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Cuajiniquil, Коста-Рика

;
Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо
Cuajiniquil, Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенная на спокойной береговой линии Гуанакасте, к северу от Носары и недалеко от небо…
$199,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cuajiniquil, Коста-Рика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти