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Купить коммерческую недвижимость в Киевская область, Украина

Бровары
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1 объект найдено
Коммерческаяв Бровары, Украина
Коммерческая
Бровары, Украина
€ 2,002,814
Обширный земельный участок на границе г. Бровары, Киевская область, общей площадью 30 Га, на…

Параметры недвижимости в Киевская область, Украина

с бассейном
недорогая
элитное
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