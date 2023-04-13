Купить коммерческую недвижимость в Malaga, Испания

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Коммерческая 5 спален
Ojen, Испания
1 ванных комнат
€ 250,000
Коммерческие помещения с отличной видимостью с улицы. Он расположен на площади в окружении д…
Отель 30 спален
Periana, Испания
30 Количество комнат
99 м²
€ 2,750,000
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
Коммерческая
Марбелья, Испания
193 м²
€ 1,850,000
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕСТОРАН В БУЭРТО БАНУС, МАРБЕЛЬ! Площадь застройки: 193 м ². Те…
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
2 Количество комнат
125 м²
€ 490,000
Продается локально. Отель расположен в туристическом центре Марбельи, в здании на знаменито…
Коммерческая
Estepona, Испания
530 м²
€ 750,000
Коммерческая недвижимость на продажу, которая имеет очень хорошее расположение. Не упустите …
Коммерческая 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
495 м²
€ 1,200,000
ПРОДАЖА КЛИНИКА. MEDICIN CENTER расположен между Марбельей / Эстепоной со всеми лицензиями и…
Коммерческая
Марбелья, Испания
101 м²
€ 299,000
The 101 m ² large business premises are currently open because the café bar in Puerto Banus …
Коммерческая
Estepona, Испания
120 м²
€ 350,000
Коммерческие помещения на продажу, которые принесут вам прибыль. У вас есть шанс инвестирова…
Коммерческая
Марбелья, Испания
213 м²
€ 370,000
Уникальные коммерческие помещения, которые находятся в хорошем месте. Это хороший шанс прави…
Коммерческая 1 спальня
Марбелья, Испания
2 Количество комнат
514 м²
€ 4,200,000
Wonderful commercial premises, currently a luxurious furniture business and interior design …
Коммерческая 95 спален
Benahavis, Испания
96 Количество комнат
100 ванных комнат
€ 12,000,000
Отличный 4-звездочный отель в Бенависе, в 50 км. от аэропорта Малаги и 11 км. из Марбельи. Б…
Коммерческая
Марбелья, Испания
340 м²
€ 390,000
помещение - Málaga (Hipercor) , Общая площадь 340m2
Коммерческая
Малага, Испания
45 м²
€ 133,000
помещение - Málaga (Centro Histórico) , Общая площадь 45m2, Лифт, пустое
Производство
Estepona, Испания
1 100 м²
€ 1,270,000
Коммерческая
Estepona, Испания
552 м²
€ 2,121,000
Офис
Estepona, Испания
40 м²
€ 55,000
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат
130 м²
€ 120,000
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат
95 м²
€ 80,000
Коммерческая 1 ванная
Estepona, Испания
1 ванных комнат
110 м²
€ 168,000
Коммерческая
Estepona, Испания
55 м²
€ 63,000
Коммерческая
Estepona, Испания
25 м²
€ 21,000
Коммерческая
Estepona, Испания
69 м²
€ 68,900
Отель
Almogia, Испания
12 300 м²
€ 22,000,000
ОписаниеПродажа Отеля 3* на 1-ой линии моря на Коста дель Соль, 189 номеров, 22 млн.€, 6% ре…
Коммерческая 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,100,000
Офис
Estepona, Испания
€ 2,200,000
Офисы расположены на первом этаже блока 1 здания, доступ к которому можно получить через три…
Отель
Almogia, Испания
€ 25,000,000
ОписаниеПродажа уникального Отеля 4* на первой линии побережья Коста дель Соль, 272 номеров,…
Отель
Almogia, Испания
10 500 м²
€ 20,500,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
Отель 687 спален
Almogia, Испания
€ 108,000,000
ОписаниеДля серьезных инвесторов: лот из трёх Отелей 4* на первой линии моря в Испании, 687 …
Отель
Марбелья, Испания
10 200 м²
€ 36,000,000
ОписаниеПродажа 5* Спа-Отеля в Марбелье : 150 номеров 36 млн. евро!!!Расположен на побережье…
Отель
Almogia, Испания
19 000 м²
€ 41,900,000
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии Коста дель Соль в Испании: 41.9 млн евро, 260 номер…
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