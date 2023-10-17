ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Россия
Новомосковский административный округ
Офисы
Продажа офисных помещений в Новомосковский административный округ, Россия
поселение Московский
12
Офис
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Офис
Salarevo, Россия
200 м²
2
ID: L3929 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 200м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€2,115
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
350 м²
2
ID: L3930 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 350м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€3,701
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
575 м²
2
ID: L3931 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 575м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€6,080
Рекомендовать
Офис
Rumyancevo, Россия
900 м²
1
ID: L3908 Офисный блок в аренду с ремонтом и мебелью. Планировка смешанная, панорамные окна,…
€27,409
Рекомендовать
Офис
поселение Сосенское, Россия
1 300 м²
3
ID: L3766 Предлагается в аренду блок 1 300 кв.м. в БЦ "Комсити", признанным лучшим БЦ Класса…
€39,590
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
800 м²
2
ID: L3721 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 800м2 на 2 этаже офисного здания в удобной доступ…
€8,459
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
1 000 м²
3
ID: L3722 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1100м2 на 3 этаже офисного здания в удобной досту…
€10,574
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
1 674 м²
5
ID: L3577 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1674м2 на 5 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,703
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
1 676 м²
2
ID: L3574 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1676м2 на 2 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,728
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
1 691 м²
3
ID: L3575 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1691м2 на 3 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,883
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
1 675 м²
4
ID: L3576 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1675м2 на 4 этаже офисного здания в удобной досту…
€17,713
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
8 495 м²
1
ID: L3573 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 8495м2 офисного здания в удобной доступности от м…
€85,552
Рекомендовать
Офис
Salarevo, Россия
1 780 м²
1
ID: L3571 ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ: Сдаем офис 1780м2 на 1ом этаже офисного здания в удобной дос…
€21,521
Рекомендовать
Типы недвижимости в Новомосковский административный округ
коммерческая недвижимость
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL