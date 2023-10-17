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Коммерческая
Россия
Новомосковский административный округ
Коммерческая недвижимость в Новомосковский административный округ, Россия
поселение Сосенское
325
Коммунарка
82
поселение Московский
12
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337 объектов найдено
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Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
34 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,7 кв…
€95,195
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
39 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 39,2 кв…
€135,525
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
62 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 62,1 кв…
€211,491
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
50 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 49,7 кв…
€111,843
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
103 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 103,0 к…
€234,224
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
83 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 83,0 кв…
€164,191
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
34 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,5 кв…
€89,756
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
52 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 52,2 кв…
€120,894
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
83 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 83,0 кв…
€175,798
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
37 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 36,6 кв…
€103,025
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
91 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 90,7 кв…
€191,814
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
88 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 87,6 кв…
€200,994
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
91 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 91,4 кв…
€196,047
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
38 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 37,8 кв…
€109,154
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
34 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,5 кв…
€143,647
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
131 м²
1/17
Продаётся коммерческое помещение, площадью 130,6 к…
€374,254
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
97 м²
1/17
Продаётся коммерческое помещение, площадью 96,8 кв…
€301,865
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
231 м²
1/17
Продаётся коммерческое помещение, площадью 230,5 к…
€573,999
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
104 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 103,7 к…
€239,162
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
109 м²
1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 109,0 к…
€229,225
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
64 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 64,0 кв…
€173,901
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
57 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 57,1 кв…
€191,699
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
36 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 35,9 кв…
€147,090
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
51 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 50,6 кв…
€240,958
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
69 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 68,6 кв…
€231,242
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
81 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 81,3 кв…
€266,230
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
295 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 294,8 к…
€1,01 млн
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
44 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 44,4 кв…
€137,647
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
46 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 45,8 кв…
€137,060
Рекомендовать
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
46 м²
1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 46,4 кв…
€133,316
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Типы недвижимости в Новомосковский административный округ
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