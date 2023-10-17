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Коммерческая недвижимость в Новомосковский административный округ, Россия

поселение Сосенское
325
Коммунарка
82
поселение Московский
12
337 объектов найдено
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 34 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,7 кв…
€95,195
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 39 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 39,2 кв…
€135,525
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 62,1 кв…
€211,491
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 49,7 кв…
€111,843
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 103 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 103,0 к…
€234,224
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 83 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 83,0 кв…
€164,191
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 34 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,5 кв…
€89,756
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 52,2 кв…
€120,894
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 83 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 83,0 кв…
€175,798
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 37 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 36,6 кв…
€103,025
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 91 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 90,7 кв…
€191,814
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 88 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 87,6 кв…
€200,994
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 91 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 91,4 кв…
€196,047
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 38 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 37,8 кв…
€109,154
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 34 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 33,5 кв…
€143,647
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 131 м²
Этаж 1/17
Продаётся коммерческое помещение, площадью 130,6 к…
€374,254
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 97 м²
Этаж 1/17
Продаётся коммерческое помещение, площадью 96,8 кв…
€301,865
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 231 м²
Этаж 1/17
Продаётся коммерческое помещение, площадью 230,5 к…
€573,999
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 104 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 103,7 к…
€239,162
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 109 м²
Этаж 1/16
Продаётся коммерческое помещение, площадью 109,0 к…
€229,225
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 64,0 кв…
€173,901
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 57,1 кв…
€191,699
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 35,9 кв…
€147,090
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 50,6 кв…
€240,958
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 69 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 68,6 кв…
€231,242
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 81 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 81,3 кв…
€266,230
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 295 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 294,8 к…
€1,01 млн
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 44,4 кв…
€137,647
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 45,8 кв…
€137,060
Коммерческая в поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/13
Продаётся коммерческое помещение, площадью 46,4 кв…
€133,316

Типы недвижимости в Новомосковский административный округ

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