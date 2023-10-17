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Продажа офисных помещений в поселение Сосенское, Россия

коммерческая недвижимость
325
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1 объект найдено
Офис в поселение Сосенское, Россия
Офис
поселение Сосенское, Россия
Площадь 1 300 м²
Этаж 3
ID: L3766 Предлагается в аренду блок 1 300 кв.м. в БЦ "Комсити", признанным лучшим БЦ Класса…
€39,590
Realting.com
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