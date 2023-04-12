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Купить коммерческую недвижимость в Центральный административный округ, Россия

Москва
1999
2 005 объектов найдено
Коммерческаяв Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
130 м² 4/6 Этаж
€ 391,143
Продается офисное помещение в историческом центре Москвы. Охрана, паркинг. Расположено на 4 …
Коммерческаяв Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
130 м² 4/6 Этаж
€ 391,143
Офисное помещение в историческом центре Москвы. Охрана, паркинг. В настоящее время помещени…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
581 м² 4 Этаж
€ 29,891
ID: o85766 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
200 м² 2 Этаж
€ 4,470
ID: o37121 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
522 м² 3 Этаж
€ 19,071
ID: L3977 Приглашаю на просмотр офиса на третьем этаже в БЦ "Европа Билдинг". - смешенная п…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
752 м² 1 Этаж
€ 31,528
ID: L3973 Помещение свободного назначения, идеально под ресторан или кафе. Блок под отделку.…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
730 м² 1 Этаж
€ 16,996
ID: L3972 Помещение свободного назначения на первой линии домов с отдельным входом и панорам…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
890 м² 1 Этаж
€ 37,796
ID: L3974 Офис расположен в знаковом здании Москвы на 1-ой линии Садового Кольца, которое вх…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
663 м² 4 Этаж
€ 15,448
ID: L446 В аренду от собственника предлагается помещение площадью на 4 этаже в 17 строении.…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
663 м² 4 Этаж
€ 15,448
ID: L3975 Качественный офис со своей переговорной, с/у и кухней. Смешанная планировка и боль…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
1 176 м² 3 Этаж
€ 27,380
ID: L3976 Отличный офис с качественным ремонтом, своими с/у и переговорной. Высота потолков …
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
296 м² 1 Этаж
€ 6,705
ID: o67907 Без комиссии. Предложение от собственника. Помещение свободного назначения без о…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
255 м² 11 Этаж
€ 9,974
ID: o41945 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
472 м² 7 Этаж
€ 18,462
ID: o85760 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
219 м² 2 Этаж
€ 4,702
ID: o85759 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
2 649 м² 9 Этаж
€ 103,649
ID: L3968 Многофункциональный комплекс AFI2B c эксклюзивной по дизайну входной группой. 1 …
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
941 м² Количество этажей 1
€ 2,570,368
ID: L3971 Предлагается на продажу ОСЗ в рамках элитного жилого комплекса. 940 кв.м. высота п…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
410 м² 52 Этаж
€ 27,545
ID: L3967 Предлагается в аренду отличное офисное помещение 410,8 кв.м на 52 этаже в Башне Им…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
219 м² 4 Этаж
€ 5,149
ID: o41389 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
349 м² 84 Этаж
€ 3,911,432
ID: o85755 Без комиссии. Предложение от собственника. Офисное помещение с отделкой Площадь:…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
1 273 м² 6 Этаж
€ 50,504
ID: L3964 Аренда офиса. Бизнес-центр "Вознесенский" Отделка: качественный евроремонт. Планир…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
315 м² 11 Этаж
€ 10,444
ID: L3959 Офис в центре Москвы. Стандартная офисная отделка. Кабинетная планировка. Своя пер…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
338 м² 1 Этаж
€ 8,522
ID: L3958 Помещение свободного назначения в центре Москвы. Идеально под размещение банка. Оп…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
1 489 м² 2 Этаж
€ 54,092
ID: L3963 Аренда офиса. Бизнес-центр "Вознесенский" Отделка офисная. Планировка: кабинеты, …
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
448 м² 6 Этаж
€ 17,805
ID: L3960 Аренда офиса в ЦАО. Деловой центр "Дельта Плаза" Офисная отделка. Планировка: каб…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
588 м² 3 Этаж
€ 18,334
ID: L3962 Аренда офиса. Офисный-центр "Ян-Рон" Современный свежий евроремонт. Планировка: ка…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
434 м² 1 Этаж
€ 10,058
ID: L3961 Аренда офиса. Офисный-центр "Ян-Рон" Современный свежий евроремонт. Офисный блок р…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
914 м² 5 Этаж
€ 24,685
ID: L3954 Предлагаем в аренду офисные помещения 914 кв.м., расположенные на 4 и 5 этажах в к…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
584 м² 5 Этаж
€ 15,794
ID: L3955 Предлагаем в аренду офисные помещения 585 кв.м., расположенные на 5 мансардном эта…
Офисв Москва, Россия
Офис
Москва, Россия
6 268 м² Количество этажей 6
€ 20,674,706
ID: L3956 Здание Гостиницы расположено в деловом районе Москвы, на пересечении главных улиц …

Параметры недвижимости в Центральный административный округ, Россия

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