Купить коммерческую недвижимость в Москве, Россия

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Россия
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Москва
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99
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2 942 объекта найдено
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Коммерческая
Москва, Россия
130 м²
4/6 Этаж
€ 391,143
Продается офисное помещение в историческом центре Москвы. Охрана, паркинг. Расположено на 4 …
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
415 м²
3/13 Этаж
€ 760,764
Продаётся коммерческое помещение, площадью 415,0 к…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
131 м²
4/12 Этаж
€ 243,317
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
123 м²
4/12 Этаж
€ 218,974
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
124 м²
4/12 Этаж
€ 219,614
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
125 м²
4/12 Этаж
€ 222,490
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
165 м²
4/12 Этаж
€ 299,230
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
136 м²
4/12 Этаж
€ 239,664
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
220 м²
4/12 Этаж
€ 387,289
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
111 м²
4/12 Этаж
€ 198,872
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
674 м²
10/12 Этаж
€ 1,147,471
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
330 м²
9/12 Этаж
€ 585,058
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
357 м²
9/12 Этаж
€ 628,170
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
297 м²
9/12 Этаж
€ 532,567
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
369 м²
9/12 Этаж
€ 614,341
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
352 м²
9/12 Этаж
€ 630,347
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
315 м²
9/12 Этаж
€ 569,792
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
44 м²
4/12 Этаж
€ 108,136
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
226 м²
4/12 Этаж
€ 396,469
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
71 м²
4/12 Этаж
€ 163,598
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
109 м²
4/12 Этаж
€ 195,313
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
99 м²
4/12 Этаж
€ 180,343
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
1 012 м²
11/12 Этаж
€ 1,638,033
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
1 100 м²
11/12 Этаж
€ 1,809,632
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
485 м²
10/12 Этаж
€ 794,003
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
525 м²
10/12 Этаж
€ 897,928
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
Москва, Россия
130 м²
4/6 Этаж
€ 391,143
Офисное помещение в историческом центре Москвы. Охрана, паркинг. В настоящее время помещени…
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
128 м²
1/13 Этаж
€ 870,324
Продаётся коммерческое помещение, площадью 127,8 к…
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
55 м²
1/13 Этаж
€ 444,700
Продаётся коммерческое помещение, площадью 54,8 кв…
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
72 м²
1/13 Этаж
€ 567,303
Продаётся коммерческое помещение, площадью 71,7 кв…
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