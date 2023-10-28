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Коммерческая недвижимость в район Солнцево, Россия

1 объект найдено
Коммерческая в Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
Площадь 136 м²
Этаж 1/14
Продажа помещения свободного назначения! Помещения находится в 13 минутах ходьбы от метро …
€451,834
Realting.com
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