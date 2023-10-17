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Продажа офисных помещений в Подгорица, Черногория

коммерческая недвижимость
27
инвестиционная недвижимость
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1 объект найдено
Офис в Подгорица, Черногория
Офис
Подгорица, Черногория
Площадь 103 м²
Код объекта - 9.27.16.10880Продается офисное помещение г.Подгорица, в Шоппинг-центре. Площад…
€340,000
Realting.com
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