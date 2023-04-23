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Отели в Петровац, Черногория

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5 объектов найдено
Отель 18 комнат в Петровац, Черногория
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат 840 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнат в Петровац, Черногория
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат 500 м² Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 5 комнат в Петровац, Черногория
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 8 спален в Петровац, Черногория
Отель 8 спален
Петровац, Черногория
427 м²
€ 1,000,000
NUM 760 В красивом курортном городе Петровац продается дом - мини-отель общей площадью 427 м…
Отель 10 спален в Петровац, Черногория
Отель 10 спален
Петровац, Черногория
450 м²
€ 760,000
NUM 2707 Продается мини-отель в районе Петровац, недалеко от города Будва. Четырехэтажное…
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