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Коммерческая недвижимость в Доброта, Черногория

8 объектов найдено
Коммерческая в Доброта, Черногория
Коммерческая
Доброта, Черногория
€ 470,000
Коммерческая в Доброта, Черногория
Коммерческая
Доброта, Черногория
€ 1,500,000
Коммерческая в Доброта, Черногория
Коммерческая
Доброта, Черногория
€ 90,000
Коммерческая в Доброта, Черногория
Коммерческая
Доброта, Черногория
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
€ 600,000
Коммерческая в Доброта, Черногория
Коммерческая
Доброта, Черногория
Площадь 584 м²
€ 6,000,000
Коммерческая в Доброта, Черногория
Коммерческая
Доброта, Черногория
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
€ 2,800,000
Инвестиционная в Доброта, Черногория
Инвестиционная
Доброта, Черногория
Площадь 400 м²
€ 350,000
Отель 7 спален в Доброта, Черногория
Отель 7 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
€ 1,500,000
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