Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Литва
  4. Rieses seniunija
  5. Гостиницы, отели

Отели в Rieses seniunija, Литва

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Tameliai, Литва
Коммерческая
Tameliai, Литва
Площадь 1 201 м²
ПРОДАЖА 1200,7 кВ. М. ПЛОТ МЕСО СТРОИТЕЛЬСТВО С ЗЕМЛЕЙ, ПАЛЬУКН К. ТРЕК РЕМБЕРЫ ПРЕИМУЩЕСТВ…
€395,684
Коммерческая в Ricieliai, Литва
Коммерческая
Ricieliai, Литва
Площадь 615 м²
ПРОДАЖА ½ ( pus ) 615 КВ.М. С 1.2HA SINDOWING PATALPOS, DRUSKINES SAV. LEIPALING SEN. RICIEL…
€31,974
Коммерческая в Paverksnis, Литва
Коммерческая
Paverksnis, Литва
Площадь 100 м²
Этаж 1
САМОЛЕТНЫЕ ПЕСТИАТЕРИАЛЫ ОТ 100 ИКИ 1000 КВ. M.! СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАТОГИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА РАСПО…
€24,980
Коммерческая в Клайпеда, Литва
Коммерческая
Клайпеда, Литва
Площадь 130 м²
Продается 8-9 ( ок. 130 кв.м. ) парковочные места на подземной автостоянке в центре Клайпеды…
€49,960
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Укмерге, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Укмерге, Литва
Площадь 1 764 м²
Этаж 1
Продается здание - Столовая - Ресторан в Укмерге Оборудован 1764, 09 кв.м 2 здание с подвало…
€849,321
Коммерческая с газовым отоплением в Rokeliai, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Rokeliai, Литва
Площадь 142 м²
Этаж 1
Продается здание в селе Пилуона Каунасского района. Здание-бывшая расчетная котельная. У цен…
€197,842
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией в Вильнюс, Литва
Коммерческая с кондиционером, с интернетом, с сигнализацией
Вильнюс, Литва
Площадь 1 233 м²
Этаж 1
ВЫБРОС ЭКСКЛЮЗИВ 1233,05 КВ. М. СТРОИТЕЛЬСТВО (CUBBLE "THE" CHINA TEATR) С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КУПИ…
€1,40 млн
Коммерческая с Local boiler-room в Вильнюс, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Вильнюс, Литва
Площадь 59 м²
Этаж 1
Продается арендованный коммерческий помещение в больнице г. 2, 1 этаж. В помещении есть масс…
€164,868
Коммерческая с Local boiler-room в Карлос, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Карлос, Литва
Площадь 1 311 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 1310,66 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАТАЛЬПОС ВИЗАГИН ВОЗМОЖНОЕ ОТНОСЕНИЕ !!!…
€79,936
Коммерческая с сигнализацией в Meleniai, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Meleniai, Литва
Площадь 123 м²
Этаж 1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
€39,968
Коммерческая с кондиционером в Русне, Литва
Коммерческая с кондиционером
Русне, Литва
Площадь 61 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В ПРОДАЖЕ РЫБЫ, NERING G. 61,44 кв.м. помещения в городе Русне, Неринга г. 1…
€62,450
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Меркине, Литва
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 940 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
€1,14 млн
Realting.com
Перейти