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Продажа офисных помещений в Северная Венгрия, Венгрия

коммерческая недвижимость
69
инвестиционная недвижимость
4
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2 объекта найдено
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Miskolci jaras, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Miskolci jaras, Венгрия
Площадь 492 м²
Этаж 1
Отличительная деловая и образовательная возможность! В Diósgyőr, на оживленном месте, 492 M2…
€88,514
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дьёндьёш, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 283 м²
INTO INVESTORS' ATTENTION! In Gyöngyös downtown salesman it 10 offices and it technikai(szer…
€215,967
Realting.com
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