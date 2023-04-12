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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
Офисы
Продажа офисных помещений в Северный Альфёльд, Венгрия
Северный Альфёльд
15
Debreceni jaras
10
Дебрецен
10
Южный Альфёльд
5
Nyiregyhazi jaras
4
Ньиредьхаза
4
Bekescsabai jaras
2
Kecskemeti jaras
2
Кечкемет
2
Северная Венгрия
2
Gyoengyoesi jaras
1
Miskolci jaras
1
Szegedi jaras
1
Szolnoki jaras
1
Дьёндьёш
1
Мишкольц
1
Сегед
1
Сольнок
1
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22 объекта найдено
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Офис
Miskolci jaras, Венгрия
492 м²
1 Этаж
€ 85,320
Отличительная деловая и образовательная возможность! В Diósgyőr, на оживленном месте, 492 M2…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
78 м²
€ 96,778
In Debrecen absolute downtown, a zone emphasized infrastructurally, tall liftman with a tech…
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
76 м²
3 Этаж
€ 85,096
Kecskemét в сердце центра города 3 комнатные квартиры продает он лифтмен был построен в 2000…
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
115 м²
€ 96,524
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
68 м²
€ 87,667
Требовательный офис, в котором 68 нм, уличные входы находятся в центре города Nyíregyháza, п…
Офис
Szegedi jaras, Венгрия
300 м²
€ 327,830
ПРОХЛАДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ! Вы разбиваете его в центре города, тихий уличный продавец он закрыва…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
70 м²
€ 90,015
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
57 м²
€ 79,418
В Дебрецене строится новое офисное здание с магазинами на первом этаже и офисами на 2 этажах…
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
110 м²
€ 120,050
Ньиредьхаза недалеко от Плазы, в нескольких минутах ходьбы от центра города, продается двухк…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
341 м²
€ 393,217
Восстановился недалеко от центра города, на его частой части, 340 нм, многоуровневый, незави…
Офис
Дьёндьёш, Венгрия
283 м²
€ 208,174
INTO INVESTORS' ATTENTION! In Gyöngyös downtown salesman it 10 offices and it technikai(szer…
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
102 м²
€ 83,269
На Nyíregyháza Bethlen Gábor utcán, лифтмены 3 уровня с 7 плоскими, современные стили строят…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
77 м²
€ 124,874
In Debrecen luxury quality a condominium is being built, on the ground floor of which, an of…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
103 м²
€ 158,843
В абсолютном центре Дебрецена, зона, подчеркнутая инфраструктурно, высокий подъемник с техни…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
78 м²
€ 125,892
In Debrecen luxury quality a condominium is being built, on the ground floor of which, an of…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
125 м²
€ 202,248
В Debrecen люксового качества строится кондоминиум, на первом этаже которого, офис с 125 нм …
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
400 м²
€ 528,761
Дебрецен, в центре города один legfrekventáltabb его часть, популярный Párizsi Udvar II. Его…
Офис
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
290 м²
€ 126,986
В 2005 году на часто посещаемой части Ниредьхазы, наследной земли, для бизнес-целей, подходя…
Офис
Debreceni jaras, Венгрия
301 м²
€ 254,434
В Дебрецене на Nagyerd, близко к продавцу ванны он 301 нм, 1. наверху один, уровень один, оф…
Офис
Szolnoki jaras, Венгрия
205 м²
€ 98,304
In the downtown of Szolnok, on 417 nm plots, 200 nm ones, from more rooms standing, with a c…
Офис
Bekescsabai jaras, Венгрия
205 м²
€ 94,002
Тишина в заселенном месте в центре города ПРОДАЕТ офисное здание площадью 146 квадратных мет…
Офис
Bekescsabai jaras, Венгрия
150 м²
€ 82,252
На Бекешсабе часто бывал, в центре города продавец и издатель он 146 квадратных метров, улич…
Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия
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