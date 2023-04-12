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Недвижимость для инвестиций
Купить инвестиционная недвижимость в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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11 объектов найдено
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Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
Количество этажей 4
€ 130,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯL.D401: квартира Loft общей площадью 10…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
Количество этажей 1
€ 100,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯL.SF1: однокомнатная квартира общей пло…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
Количество этажей 1
€ 98,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ-L.A104: однокомнатная квартира общей п…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
Количество этажей 2
€ 92,000
ОТЕЛЬ НОМЕР - ГОДОВОЙ ВОЗВРАТ 4,5% - НЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯL.B103: однокомнатная квартира общей пл…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат
€ 22,000
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Ванная 1 WC Площадь: 50 m2, Цоколь этаж…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
€ 11,000
Vosporos ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 75 m2, Цоколь этаж,…
Инвестиционная 1 спальня
Афины, Греция
€ 33,000
Agioi Theodoroi ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 Кухня 1 WC Площадь: 50 m2, Цокол…
Инвестиционная
Афины, Греция
€ 330,000
Код недвижимости: 1456 - Здание для продажи в Тасос Криси Акти за € 330.000. Это 183 кв. Зда…
Инвестиционная 6 спален
Афины, Греция
1 ванных комнат
280 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1416 - ПРОДАЕТСЯ 6 мест, бок о бок Бизнес общей площадью 280 кв.м, 3 уровн…
Инвестиционная 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
116 м²
€ 20,000
ID: 1151 - Офис Цакос Агиас Параскеви ПРОДАЖ общей площадью 116 кв.м. Полуподвал. Он состоит…
Инвестиционная 1 спальня
alimos, Греция
88 м²
€ 35,000
Ссылка: 1131 - Продается Palio Faliro Business общей площадью 88 кв.м. Первый этаж. Площадь …
Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
у моря
недорогая
элитное
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