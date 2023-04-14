Купить отель в Полийирос, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
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Отель
Metamorfosi, Греция
1 м²
-1 Этаж
€ 2,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
Отель
Metamorfosi, Греция
1 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: HPS3788 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2.000.000 . Это 1 кв. мебл…
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
26 Количество комнат
1 000 м²
-1 Этаж
€ 4,500,000
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
49 Количество комнат
5 500 м²
-1 Этаж
€ 3,000,000
Продается гостиничный комплекс на п-ове Халкидики. комплекс состоит из 4 зданий, расположенн…
Отель
Metamorfosi, Греция
210 м²
-1 Этаж
€ 1,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 210 m2, , Новостройка, Автостоянка, Сад, Бассейн, В…
Отель
Metamorfosi, Греция
210 м²
€ 1,000,000
Property Code: HPS3201 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €1.000.000. This 210 sq. m. H…
Отель 49 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
49 ванных комнат
5 500 м²
€ 3,000,000
Property Code: HPS137 - Hotel FOR SALE in Poligiros Kalives Poligirou for €3.000.000 . This …
Отель 26 спален
Kalyves Polygyrou, Греция
1 000 м²
€ 4,500,000
Property Code: HPS63 - Hotel FOR SALE in Sithonia Center for €4.500.000 . This 1000 sq. m. …
Отель 1 комната
Kalyves Polygyrou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На продажу выставлена великолепная гостиница 1000 кв.м. на первой береговой линии на Ситонии…
Отель 1 комната
Psakoudia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница площадью 800 кв.м., расположенная в живописном приморском …
Отель 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается Гостиница. Здание расположено напротив крупного знаменитого 5-ти звездочного гости…
Отель 1 комната
Metamorfosi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Отель 1 комната
Vatopedi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается комплекс апартаментов площадью 363 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Отель 1 комната
Taxiarchis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продаётся комплекс таунхаусов, площадью 760 кв.м. в Халкидиках. Комплекс состоит из шести та…
Отель 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Прелдагается на продажу отельный бизнес который состоит из 12 квартир в регионе Халкидики. Н…
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