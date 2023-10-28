ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
периферийная единица Пиерия
Other
Коммерческая недвижимость в периферийная единица Пиерия, Греция
коммерческая недвижимость
248
отели
101
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
60 м²
1
Предлагается на продажу магазин для коммерческой эксплуатации в районе Каллифея. Помещение р…
€79,955
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
1
75 м²
1
Продается комерческое помещение в районе Агиос Димитриос. Здание расположено недалеко от цен…
€109,938
Рекомендовать
Отель
Греция
728 м²
Предлагаеися на продажу гостиница площадью в 728 кв.м, в районе Ксифиас, всего в 7 км от зам…
€944,808
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Kato Agios Ioannis, Греция
1
70 м²
1
Продаются офисные помещения расположенные на 3 и 5 этаже дома новой построики в центре г.Кат…
€169,905
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
205 м²
1
Предлагается к продаже коммерческая недвижимость.Его площадь составляет 205 квадратных метро…
€289,113
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Evrypedo, Греция
1
1 000 м²
1
Продажа промышленного здания 1000 кв.м. в Драме. Пространство яркое с окнами все вокруг здан…
€159,910
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Heraklion, Греция
1
260 м²
1
Инвестиционная недвижимость на продажу в Ираклионе.Здание состоит из 2 этажей и общей площад…
€299,832
Рекомендовать
Отель 16 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Makrigialos, Греция
16
648 м²
3
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
€694,019
Рекомендовать
Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koutouloufari, Греция
30
1 400 м²
1
Предлагается на продажу гостиничный блок, состоящий из 30 номеров (98 мест) в амфитеатрально…
€3,97 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
1
250 м²
1
Предлагается на продажу коммерческое помещение в городе Халкида. Состоит из двух магазинов н…
€279,843
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
Продается коммерческое помещение (бывшая АЗС) площадью 450 кв.м. Оно также включает в себя д…
€596,721
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Koskinou, Греция
1
4 800 м²
1
На продажу здание 4800 кв.м которое находится на стадии строительств. Объект располагается н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL