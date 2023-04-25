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Другое в Аттика, Греция

Chaidari
2
Municipality of Piraeus
2
Пирей
2
Municipality of Athens
1
Афины
1
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3 объекта найдено
Другое 4 спальни в Chaidari, Греция
Другое 4 спальни
Chaidari, Греция
2 ванных комнат 297 м²
€ 180,000
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - 297 Sq.m., 4 Bedrooms,…
Другое 6 спален в Chaidari, Греция
Другое 6 спален
Chaidari, Греция
4 ванных комнат 286 м²
€ 300,000
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 286 …
Другое 10 спален в Афины, Греция
Другое 10 спален
Афины, Греция
5 ванных комнат 410 м²
€ 920,000
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens South: Glyfada - Aixoni 450 Sq.m., 8 Bed…
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