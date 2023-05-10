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Производственные здания в Уусимаа, Финляндия

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1 объект найдено
Производство в Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/3
€ 335,000
Realting.com
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