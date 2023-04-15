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Продажа офисных помещений в Агентство регионального управления Северной Финляндии, Финляндия

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
1
Raahen seutukunta
1
Хаапавеси
1
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2 объекта найдено
Офисв Хаапавеси, Финляндия
Офис
Хаапавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Офисв Saloinen, Финляндия
Офис
Saloinen, Финляндия
153 м² 1/1 Этаж
€ 381,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Северной Финляндии, Финляндия

недорогая
элитное
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