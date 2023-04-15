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Купить коммерческую недвижимость в Агентство регионального управления Северной Финляндии, Финляндия

Raahen seutukunta
6
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
1
Pattijoki
1
Раахе
1
Хаапавеси
1
7 объектов найдено
Офисв Хаапавеси, Финляндия
Офис
Хаапавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Коммерческаяв Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
2 000 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Магазинв Saloinen, Финляндия
Магазин
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммер…
Коммерческаяв Saloinen, Финляндия
Коммерческая
Saloinen, Финляндия
80 м² 1/3 Этаж
€ 45,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Saloinen, Финляндия
Коммерческая
Saloinen, Финляндия
187 м² 1/3 Этаж
€ 69,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Saloinen, Финляндия
Офис
Saloinen, Финляндия
153 м² 1/1 Этаж
€ 381,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Saloinen, Финляндия
Коммерческая
Saloinen, Финляндия
108 м² 1/1 Этаж
€ 270,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Северной Финляндии, Финляндия

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