Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Агентство регионального управления Восточной Финляндии
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Агентство регионального управления Восточной Финляндии, Финляндия

коммерческая недвижимость
7
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство в Kontkala, Финляндия
Производство
Kontkala, Финляндия
Площадь 257 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€85,000
Realting.com
Перейти