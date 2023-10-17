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Коммерческая недвижимость в Агентство регионального управления Восточной Финляндии, Финляндия

7 объектов найдено
Коммерческая в Kuopio sub-region, Финляндия
Коммерческая
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€210,000
Отель в Kuopio sub-region, Финляндия
Отель
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
Производство в Kontkala, Финляндия
Производство
Kontkala, Финляндия
Площадь 257 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€85,000
Ресторан, кафе в Юва, Финляндия
Ресторан, кафе
Юва, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Китеэ, Финляндия
Ресторан, кафе
Китеэ, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе в Ke…
Цена по запросу
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Офис в Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Цена по запросу
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