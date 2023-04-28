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Производственные здания в Хельсинки, Финляндия

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1 объект найдено
Производство в Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
153 м² 1/3 Этаж
€ 335,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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