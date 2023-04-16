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Купить отель в Прага, Чехия

Прага
4
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4 объекта найдено
Отель 500 комнатв Прага, Чехия
Отель 500 комнат
Прага, Чехия
500 Количество комнат
€ 202,000,000
Отель 250 комнатв Прага, Чехия
Отель 250 комнат
Прага, Чехия
250 Количество комнат
€ 330,000,000
Отель 150 комнатв Прага, Чехия
Отель 150 комнат
Прага, Чехия
150 Количество комнат
€ 155,000,000
Отель 230 комнатв Прага, Чехия
Отель 230 комнат
Прага, Чехия
230 Количество комнат
€ 160,000,000

Параметры недвижимости в Прага, Чехия

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