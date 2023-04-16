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Купить коммерческую недвижимость в Прага, Чехия

Прага
7
7 объектов найдено
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
1 000 м²
€ 364,744
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 3,486,000
The building is located in a quiet area of the city.Layout:Basement: General and commercial …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
135 м²
Цена по запросу
Мы предлагаем коммерческое помещение площадью 135,3 м2 на первом этаже современного жилого д…
Отель 500 комнатв Прага, Чехия
Отель 500 комнат
Прага, Чехия
500 Количество комнат
€ 202,000,000
Отель 250 комнатв Прага, Чехия
Отель 250 комнат
Прага, Чехия
250 Количество комнат
€ 330,000,000
Отель 150 комнатв Прага, Чехия
Отель 150 комнат
Прага, Чехия
150 Количество комнат
€ 155,000,000
Отель 230 комнатв Прага, Чехия
Отель 230 комнат
Прага, Чехия
230 Количество комнат
€ 160,000,000

Параметры недвижимости в Прага, Чехия

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