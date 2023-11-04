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Доходные дома в Прага, Чехия

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Доходный дом В архив
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8 объектов найдено
Доходный дом с солнечными панелями в Прага, Чехия
Доходный дом с солнечными панелями
Прага, Чехия
Площадь 5 918 м²
Чехия г.Млада-Болеслав, 65 км от Праги   Дом престарелых (рент. 6% годов…
€2,65 млн
Доходный дом с подвалом в Прага, Чехия
Доходный дом с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 2 600 м²
Чехия г.Прага   Здание под клуб, казино, ресторан, отель   В…
€4,50 млн
Доходный дом с лифтом, с кондиционером, с подвалом в Прага, Чехия
Доходный дом с лифтом, с кондиционером, с подвалом
Прага, Чехия
Площадь 3 640 м²
Чехия г.Прага   Бизнес-центр класса А в центре Праги   Потря…
€9,50 млн
Доходный дом с двором в Прага, Чехия
Доходный дом с двором
Прага, Чехия
Площадь 1 250 м²
Чехия г.Прага   Доходный дом в Праге-2   Доходный дом после …
€2,40 млн
Доходный дом в Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
Площадь 1 700 м²
Чехия г. Прага   Два доходных дома в Праге-2   Два доходных …
€2,40 млн
Доходный дом с двором в Прага, Чехия
Доходный дом с двором
Прага, Чехия
Площадь 2 811 м²
Чехия г.Прага   Доходный дом/отель в Праге-2   Здание под ре…
€4,10 млн
Доходный дом в Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
Площадь 2 800 м²
Чехия г. Прага   Доходный дом в Праге-3   Отличное предложен…
€4,80 млн
Доходный дом в Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
Площадь 1 412 м²
Чехия г. Прага   Доходное здание и земля   Предложение для и…
€1,49 млн
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