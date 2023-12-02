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Коммерческая недвижимость в okres Karlovy Vary, Чехия

Карловы Вары
3
3 объекта найдено
Отель с сауной в okres Karlovy Vary, Чехия
Отель с сауной
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 3 000 м²
Чехия г.Карловы Вары Отель 3*в центре города Отель 3***…
€3,50 млн
в месяц
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Отель в okres Karlovy Vary, Чехия
Отель
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 1 700 м²
Чехия г.Карловы Вары Отель с рестораном Отель в городском районе К…
€950,000
в месяц
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Отель в okres Karlovy Vary, Чехия
Отель
okres Karlovy Vary, Чехия
Площадь 400 м²
Чехия Карловарский край   Особняк-хостел   Особняк, в которо…
€1,10 млн
в месяц
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Типы недвижимости в okres Karlovy Vary

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