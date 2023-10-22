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Коммерческая недвижимость в Карловы Вары, Чехия

отели
6
6 объектов найдено
Отель с сауной в Карловы Вары, Чехия
Отель с сауной
Карловы Вары, Чехия
Площадь 3 000 м²
Чехия г.Карловы Вары Отель 3*в центре города Отель 3***…
€3,50 млн
Отель в Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
Чехия г.Карловы Вары Уютный отель-пансион с рестораном Уютн…
€500,000
Отель в Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
Площадь 1 700 м²
Чехия г.Карловы Вары Отель с рестораном Отель в городском районе …
€600,000
Отель в Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
Площадь 250 м²
Чехия г.Карловы Вары Пансион в центре Карловых Вар Уютный с…
€497,000
Отель с подвалом в Карловы Вары, Чехия
Отель с подвалом
Карловы Вары, Чехия
Чехия г. Франтишкови- Лазне Уютный пансион в г.Франтишкови-Лазне …
€800,000
Отель в Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
Площадь 400 м²
Чехия Карловарский край   Особняк-хостел   Особняк, в которо…
€1,10 млн
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