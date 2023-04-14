Купить магазин в Строволос, Кипр

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Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в квартале Агиос Василейос в Строволосе. Он является частью здания, расположенного н…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в квартале Хриселеуса в Строволосе. Магазин имеет внутреннюю площадь 62 кв.м и мезон…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже здания Строволос.Он состоит из 208 кв.м первого этажа и мезонина 115…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Это магазин на первом этаже здания в Каймакли, Никосия. Она состоит из первого этажа 574m², …
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
A three storey building formerly occupied by a supermarket, which has been erected on three …
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин на первом этаже с мезонином в муниципалитете Строволос, в районе Никосия. Это свойст…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Two brand new shops on Main Avenue for sale.The internal area is 60 sq.m. plus 33 sq.m. mezz…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
A shop in on the ground floor of mixed-used in Kaimakli, Nicosia.It comprises of a 192sqm op…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Этот актив представляет собой магазин в Никосии. Актив состоит из торговой площади площадью …
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Двухэтажное коммерческое здание с подвалом расположено на проспекте Строволу в Строволосе, Н…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
расположениеЛучший офис Расположение на Кипре.На оживленном проспекте, в Никосии, напротив ш…
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
This brand new shop on the ground floor now for sale. The internal area is 86 sqm plus 86 sq…
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