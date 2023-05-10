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Магазины в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Магазин 1 комната в Ждановичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€ 8,026
Магазин в Ратомка, Беларусь
Магазин
Ратомка, Беларусь
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
€ 26,449
Магазин в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
€ 127,683
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