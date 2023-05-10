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Коммерческая недвижимость в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Ждановичи
3
14 объектов найдено
Коммерческая 30 комнат в Ратомка, Беларусь
Коммерческая 30 комнат
Ратомка, Беларусь
Комнаты 30
Площадь 2 968 м²
Этаж 2/2
€ 3,465,676
Коммерческая в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
€ 200,644
Магазин 1 комната в Ждановичи, Беларусь
Магазин 1 комната
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€ 8,026
Коммерческая 10 комнат в Ждановичи, Беларусь
Коммерческая 10 комнат
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 465 м²
Этаж 1/2
€ 290,022
Офис 10 комнат в Тарасово, Беларусь
Офис 10 комнат
Тарасово, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
€ 170,092
Магазин в Ратомка, Беларусь
Магазин
Ратомка, Беларусь
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
€ 26,449
Магазин в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
€ 127,683
Коммерческая 30 комнат в Тарасово, Беларусь
Коммерческая 30 комнат
Тарасово, Беларусь
Комнаты 30
Площадь 2 489 м²
€ 456,010
Офис 9 комнат в Тарасово, Беларусь
Офис 9 комнат
Тарасово, Беларусь
Комнаты 9
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
€ 67,489
Офис 7 комнат в Тарасово, Беларусь
Офис 7 комнат
Тарасово, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
€ 49,249
Офис в Дегтярёвка, Беларусь
Офис
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
€ 114,003
Производство в Ратомка, Беларусь
Производство
Ратомка, Беларусь
Площадь 257 м²
Этаж 3/3
€ 246,245
Склад в Ждановичи, Беларусь
Склад
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
€ 638,414
Коммерческая в Ратомка, Беларусь
Коммерческая
Ратомка, Беларусь
Площадь 2 968 м²
Количество этажей 2
€ 3,830,484
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