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Продажа офисных помещений в Смолевичский район, Беларусь

Жодинский сельский Совет
1
Озерицко-Слободской сельский Совет
1
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2 объекта найдено
Офисв Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Офис
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
1 150 м²
€ 252,122
Склады, торговые помещения, административные помещения Озерецко-Слободской с/с; р-н д. Скура…
Офисв Жодинский сельский Совет, Беларусь
Офис
Жодинский сельский Совет, Беларусь
1 049 м² 1/1 Этаж
€ 65,470
Продаётся отдельно стоящее капитальное строение (телятник) вблизи д. Высокие Ляды, Московско…

Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

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