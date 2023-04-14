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Купить склад в Смолевичский район, Беларусь

Драчковский сельский Совет
1
Курганский сельский Совет
1
Пекалинский сельский Совет
1
Плисский сельский Совет
1
Смолевичи
1
Усяжский сельский Совет
1
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6 объектов найдено
Склад 1 комнатав Заречье, Беларусь
Склад 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 168,222
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Складв Заречье, Беларусь
Склад
Заречье, Беларусь
529 м²
Цена по запросу
Склад стройматериалов в д. Заречье Адрес: Минская область, Смолевичский район, Плисский с/с,…
Склад 50 комнатв Смолевичи, Беларусь
Склад 50 комнат
Смолевичи, Беларусь
50 Количество комнат 2 156 м² 1/2 Этаж
€ 391,002
Предлагаем  к приобретению земельный участок с производственно-складской базой по произ…
Складв Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Склад
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
2 999 м² Количество этажей 2
€ 2,181,243
Склады, торговые помещения, административные помещения д. Черницы, д. 3 Общая площадь: 2998.…
Склад 2 комнатыв Усяжский сельский Совет, Беларусь
Склад 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 547 м² Количество этажей 1
€ 69,107
Продается помещение, можно использовать под производство/склад/мастерскую. Удобный подъезд с…
Складв Курганский сельский Совет, Беларусь
Склад
Курганский сельский Совет, Беларусь
626 м² 1/2 Этаж
€ 100,024
В Смолевичском районе продается красивое здание склада, расположенное на земельном участке, …

Параметры недвижимости в Смолевичский район, Беларусь

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