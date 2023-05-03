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Продажа офисных помещений в Могилёв, Беларусь

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2 объекта найдено
Офис 1 комната в Могилёв, Беларусь
Офис 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 342 м² 1/3 Этаж
€ 255,837
Продается половина здания в г. Могилеве! Объект представляет собой часть отдельно стоящего 3…
Офис в Могилёв, Беларусь
Офис
Могилёв, Беларусь
2 301 м²
€ 626,925
Комплекс складских зданий + административное и гаражи г. Могилёв, ул. Строителей, 8А Общая п…
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