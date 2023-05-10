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Продажа офисных помещений в Могилевской области, Беларусь

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1 объект найдено
Офис 1 комната в Могилёв, Беларусь
Офис 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 342 м²
Этаж 1/3
€ 256,613
Realting.com
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