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Коммерческая недвижимость в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
15
Бобруйск
13
Осиповичи
4
36 объектов найдено
Коммерческая 6 комнат в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая 6 комнат
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 266 м²
Этаж 1/1
€ 62,929
Коммерческая 30 комнат в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая 30 комнат
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 30
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
€ 1,900,000
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
€ 71
Коммерческая 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 1/5
€ 58,369
Коммерческая 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 10 м²
Этаж 14
€ 44,689
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
€ 66
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
€ 71
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
Площадь 37 м²
Этаж 4/4
€ 109,442
Коммерческая в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
Площадь 62 м²
€ 6,375
Коммерческая в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
€ 729,616
Магазин в Бобруйск, Беларусь
Магазин
Бобруйск, Беларусь
Площадь 309 м²
Этаж 1/9
€ 173,284
Производство 5 комнат в Бобруйск, Беларусь
Производство 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 2 741 м²
Этаж 1/1
€ 50,617
Склад в Могилёв, Беларусь
Склад
Могилёв, Беларусь
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
€ 535,356
Офис 1 комната в Могилёв, Беларусь
Офис 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 342 м²
Этаж 1/3
€ 256,613
Коммерческая 12 комнат в Могилёв, Беларусь
Коммерческая 12 комнат
Могилёв, Беларусь
Комнаты 12
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
€ 74,786
Магазин 5 комнат в Бобруйск, Беларусь
Магазин 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 238 м²
Этаж 2/2
€ 53,809
Магазин 1 комната в Бобруйск, Беларусь
Магазин 1 комната
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
€ 63,841
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
€ 3,192
Магазин 3 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
€ 21,797
Магазин в Могилёв, Беларусь
Магазин
Могилёв, Беларусь
Площадь 485 м²
Этаж 2/2
€ 232,565
Магазин 1 комната в Могилёв, Беларусь
Магазин 1 комната
Могилёв, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Этаж 1
€ 5,472
Магазин 7 комнат в Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Магазин 7 комнат
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая в Мосток, Беларусь
Коммерческая
Мосток, Беларусь
Площадь 392 м²
Этаж 1/1
€ 22,801
Коммерческая в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
Площадь 44 м²
Этаж 1/9
€ 20,064
Коммерческая в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
Площадь 1 444 м²
Количество этажей 3
€ 90,290
Коммерческая в Быхов, Беларусь
Коммерческая
Быхов, Беларусь
Площадь 1 700 м²
€ 277,254
Производство в Осиповичи, Беларусь
Производство
Осиповичи, Беларусь
Площадь 407 м²
Цена по запросу
Коммерческая в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
Площадь 910 м²
€ 63,841
Магазин 8 комнат в Могилёв, Беларусь
Магазин 8 комнат
Могилёв, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
€ 43,777
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