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Беларусь
Могилёвская область
Коммерческая недвижимость в Могилевской области, Беларусь
Могилёв
15
Бобруйск
13
Осиповичи
4
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36 объектов найдено
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По рейтингу
Коммерческая 6 комнат
Бобруйск, Беларусь
6
266 м²
1/1
€ 62,929
Коммерческая 30 комнат
Бобруйск, Беларусь
30
500 м²
2/2
€ 1,900,000
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
128 м²
1/2
€ 71
Коммерческая 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3
77 м²
1/5
€ 58,369
Коммерческая 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2
10 м²
14
€ 44,689
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
89 м²
1/5
€ 66
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
128 м²
1/2
€ 71
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
37 м²
4/4
€ 109,442
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
62 м²
€ 6,375
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
10 м²
1/1
Цена по запросу
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
100 м²
2
€ 729,616
Магазин
Бобруйск, Беларусь
309 м²
1/9
€ 173,284
Производство 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
5
2 741 м²
1/1
€ 50,617
Склад
Могилёв, Беларусь
600 м²
2
€ 535,356
Офис 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
342 м²
1/3
€ 256,613
Коммерческая 12 комнат
Могилёв, Беларусь
12
249 м²
2
€ 74,786
Магазин 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
5
238 м²
2/2
€ 53,809
Магазин 1 комната
Бобруйск, Беларусь
1
130 м²
2/2
€ 63,841
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
€ 3,192
Магазин 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
3
85 м²
1/1
€ 21,797
Магазин
Могилёв, Беларусь
485 м²
2/2
€ 232,565
Магазин 1 комната
Могилёв, Беларусь
1
15 м²
1
€ 5,472
Магазин 7 комнат
Подгорьевский сельский Совет, Беларусь
7
369 м²
1
Цена по запросу
Коммерческая
Мосток, Беларусь
392 м²
1/1
€ 22,801
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
44 м²
1/9
€ 20,064
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
1 444 м²
3
€ 90,290
Коммерческая
Быхов, Беларусь
1 700 м²
€ 277,254
Производство
Осиповичи, Беларусь
407 м²
Цена по запросу
Коммерческая
Бобруйск, Беларусь
910 м²
€ 63,841
Магазин 8 комнат
Могилёв, Беларусь
8
220 м²
1/1
€ 43,777
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