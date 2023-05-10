Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Производственные помещения

Производственные здания в Могилевской области, Беларусь

Производство В архив
Очистить
3 объекта найдено
Производство 5 комнат в Бобруйск, Беларусь
Производство 5 комнат
Бобруйск, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 2 741 м²
Этаж 1/1
€ 50,617
Производство в Осиповичи, Беларусь
Производство
Осиповичи, Беларусь
Площадь 407 м²
Цена по запросу
Производство 7 комнат в Елизово, Беларусь
Производство 7 комнат
Елизово, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 3 595 м²
€ 208,853
Realting.com
Перейти