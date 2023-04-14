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Купить склад в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

Боровляны
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3 объекта найдено
Складв Боровляны, Беларусь
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 882,198
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Складв Сонечный, Беларусь
Склад
Сонечный, Беларусь
9 м²
€ 6,334
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3&n…
Складв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 000 м² 1 Этаж
€ 361,927
Продается склад, д. Слободщина, Минский район, Москва, например, 11,4 км от МКАДплощад от 10…

Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

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