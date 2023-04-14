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Беларусь
Минская область
Минский район
Боровлянский сельский Совет
Купить коммерческую недвижимость в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Боровляны
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20 объектов найдено
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Офис
Копище, Беларусь
79 м²
13/16 Этаж
€ 71,028
Продажа офиса в БЦ «Премьер». Помещение находится на 13 этаже, площадью-78.5 м2,…
Офис
Копище, Беларусь
77 м²
13/16 Этаж
€ 69,490
Продажа офиса в БЦ «Премьер». Помещение находится на 13 этаже, площадью 76.8 м2 …
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
12 м²
4/5 Этаж
€ 6,452
Машино-место, по адресу ул.40 лет Победы 29/1. Паркинг - многоуровневый, 5 этажей, машино-ме…
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м²
2 Этаж
€ 59,266
Административно-торговые помещения г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108 Общии п…
Офис
Дроздово, Беларусь
297 м²
3 Этаж
€ 255,122
Офисные и складские помещения с/с Боровлянский, 81-2, р-н. д. Дроздово Площади: от 296.8 до …
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 882,198
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
5 583 м²
€ 5,790,835
Здание д. Боровляны, ул. Малиновская, 2Б Площади: 5583.3 м2 Земельный участок: 1.4724 …
Коммерческая
Копище, Беларусь
12 м²
€ 7,239
Продажа машиноместа в подземном паркинге. По адресу: Минская область, Минский район, Боровля…
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
23 м²
1 Этаж
€ 8,596
Продается отличный высокий гараж в ГСПК "Медик 2003" (Боровляны, Лесковка). Отличн…
Склад
Сонечный, Беларусь
9 м²
€ 6,334
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3&n…
Коммерческая
Копище, Беларусь
78 м²
8/16 Этаж
€ 76,910
Изолированное помещение на 8 этаже площадью 78 м2 в бизнес центре «Премьер», 201…
Офис
Копище, Беларусь
62 м²
23/23 Этаж
€ 72,385
Продается офис по ул.Лопатина 6, полностью оборудован, с хорошим ремонтом. Находится на посл…
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
11 м²
Количество этажей 3
€ 244,301
Трехуровневый коттедж в Боровлянах, все коммуникации, площадка для паркинга, интернет, много…
Коммерческая 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
3/4 Этаж
€ 30,764
Административно-торговое помещение 38,2м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
2/4 Этаж
€ 34,383
Административно-торговое помещение 34,2м.кв. на втором этаже в ТРЦ "Перекрёсток" в…
Магазин 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 49,765
Продается действующий магазин в д. Чертяж в 7 км от МКАД, Минская обл, Минский р-н…
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
3/4 Этаж
€ 30,854
Административно-торговое помещение 34,1м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
Количество этажей 4
€ 2,262,045
Здание многофункциональное. Состоит из двух зданий: 1) Первое здание одноэтажное площадью 62…
Магазин
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
16 612 м²
Количество этажей 2
€ 20,945,958
Здание гипермаркета с/с Боровлянский, 97, район д. Боровая Общая площадь: 16 612.2 м2 З…
Склад
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 000 м²
1 Этаж
€ 361,927
Продается склад, д. Слободщина, Минский район, Москва, например, 11,4 км от МКАДплощад от 10…
Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
недорогая
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