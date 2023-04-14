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Купить коммерческую недвижимость в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

Боровляны
10
20 объектов найдено
Офисв Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
79 м² 13/16 Этаж
€ 71,028
Продажа офиса в БЦ «Премьер». Помещение находится на 13 этаже, площадью-78.5 м2,…
Офисв Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
77 м² 13/16 Этаж
€ 69,490
Продажа офиса в БЦ «Премьер». Помещение находится на 13 этаже, площадью 76.8 м2 …
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
12 м² 4/5 Этаж
€ 6,452
Машино-место, по адресу ул.40 лет Победы 29/1. Паркинг - многоуровневый, 5 этажей, машино-ме…
Магазинв Боровляны, Беларусь
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м² 2 Этаж
€ 59,266
Административно-торговые помещения  г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108  Общии п…
Офисв Дроздово, Беларусь
Офис
Дроздово, Беларусь
297 м² 3 Этаж
€ 255,122
Офисные и складские помещения с/с Боровлянский, 81-2, р-н. д. Дроздово Площади: от 296.8 до …
Складв Боровляны, Беларусь
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 882,198
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
5 583 м²
€ 5,790,835
Здание д. Боровляны, ул. Малиновская, 2Б Площади: 5583.3 м2 Земельный участок:  1.4724 …
Коммерческаяв Копище, Беларусь
Коммерческая
Копище, Беларусь
12 м²
€ 7,239
Продажа машиноместа в подземном паркинге. По адресу: Минская область, Минский район, Боровля…
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
23 м² 1 Этаж
€ 8,596
Продается отличный высокий гараж в ГСПК "Медик 2003" (Боровляны, Лесковка). Отличн…
Складв Сонечный, Беларусь
Склад
Сонечный, Беларусь
9 м²
€ 6,334
Продается нежилое помещение (подвал) в посёлке Сонечный (Экспобел) . Площадь 9,3&n…
Коммерческаяв Копище, Беларусь
Коммерческая
Копище, Беларусь
78 м² 8/16 Этаж
€ 76,910
Изолированное помещение на 8 этаже площадью 78 м2 в бизнес центре «Премьер», 201…
Офисв Копище, Беларусь
Офис
Копище, Беларусь
62 м² 23/23 Этаж
€ 72,385
Продается офис по ул.Лопатина 6, полностью оборудован, с хорошим ремонтом. Находится на посл…
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
11 м² Количество этажей 3
€ 244,301
Трехуровневый коттедж в Боровлянах, все коммуникации, площадка для паркинга, интернет, много…
Коммерческая 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 3/4 Этаж
€ 30,764
Административно-торговое помещение 38,2м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 34,383
Административно-торговое помещение 34,2м.кв. на втором этаже в ТРЦ "Перекрёсток" в…
Магазин 2 комнатыв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 49,765
Продается действующий магазин в д. Чертяж в 7 км от МКАД, Минская обл, Минский р-н…
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 30,854
Административно-торговое помещение 34,1м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
Количество этажей 4
€ 2,262,045
Здание многофункциональное. Состоит из двух зданий: 1) Первое здание одноэтажное площадью 62…
Магазинв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
16 612 м² Количество этажей 2
€ 20,945,958
Здание гипермаркета с/с Боровлянский, 97, район д. Боровая Общая площадь: 16 612.2 м2 З…
Складв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
1 000 м² 1 Этаж
€ 361,927
Продается склад, д. Слободщина, Минский район, Москва, например, 11,4 км от МКАДплощад от 10…

Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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