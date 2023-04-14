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Купить магазин в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

Боровляны
3
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5 объектов найдено
Магазинв Боровляны, Беларусь
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м² 2 Этаж
€ 59,266
Административно-торговые помещения  г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108  Общии п…
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 34,383
Административно-торговое помещение 34,2м.кв. на втором этаже в ТРЦ "Перекрёсток" в…
Магазин 2 комнатыв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 88 м² 1/1 Этаж
€ 49,765
Продается действующий магазин в д. Чертяж в 7 км от МКАД, Минская обл, Минский р-н…
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 30,854
Административно-торговое помещение 34,1м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Магазинв Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
16 612 м² Количество этажей 2
€ 20,945,958
Здание гипермаркета с/с Боровлянский, 97, район д. Боровая Общая площадь: 16 612.2 м2 З…

Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

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