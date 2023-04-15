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Купить коммерческую недвижимость в Боровляны, Беларусь

10 объектов найдено
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
12 м² 4/5 Этаж
€ 6,422
Машино-место, по адресу ул.40 лет Победы 29/1. Паркинг - многоуровневый, 5 этажей, машино-ме…
Магазинв Боровляны, Беларусь
Магазин
Боровляны, Беларусь
66 м² 2 Этаж
€ 58,990
Административно-торговые помещения  г. Боровляны, ул. Березовая Роща, 108  Общии п…
Складв Боровляны, Беларусь
Склад
Боровляны, Беларусь
1 300 м²
€ 878,102
Продажа. Склад Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 21В Площадь - 1300 м2 Цена - 2101 BYN…
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
5 583 м²
€ 5,763,949
Здание д. Боровляны, ул. Малиновская, 2Б Площади: 5583.3 м2 Земельный участок:  1.4724 …
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
23 м² 1 Этаж
€ 8,556
Продается отличный высокий гараж в ГСПК "Медик 2003" (Боровляны, Лесковка). Отличн…
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
11 м² Количество этажей 3
€ 243,167
Трехуровневый коттедж в Боровлянах, все коммуникации, площадка для паркинга, интернет, много…
Коммерческая 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 3/4 Этаж
€ 30,621
Административно-торговое помещение 38,2м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 34,223
Административно-торговое помещение 34,2м.кв. на втором этаже в ТРЦ "Перекрёсток" в…
Магазин 1 комнатав Боровляны, Беларусь
Магазин 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 30,711
Административно-торговое помещение 34,1м.кв. на третьем этаже в ТРЦ "Перекрёсток" …
Коммерческаяв Боровляны, Беларусь
Коммерческая
Боровляны, Беларусь
Количество этажей 4
€ 2,251,543
Здание многофункциональное. Состоит из двух зданий: 1) Первое здание одноэтажное площадью 62…
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